Економіка

McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні

19 Вересня 2022 10:26
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У McDonald’s заявили, що розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery.

Про це повідомила у Facebook очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі.

За її словами, 20 вересня, відкриються перші три ресторани в Києві.

“Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців”, – написала Муджирі.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:

  • проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
  • вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

При цьому, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

“Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів”, – пояснили в McDonald’s.

“Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше. Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям”, – йдеться у повідомленні.


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