Економіка

McDonald’s планує відновлення роботи у південних та східних регіонах України

2 Березня 2023 16:07
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McDonald's

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про другу фазу відновлення роботи ресторанів в Україні. Це стосується південних та східних регіонів України, зокрема Одеси та Дніпра.

Про це повідомили на сторінці компанії McDonald’s.

Наступний етап відновлення роботи вимагає активізувати ланцюжки постачань, зокрема логістичних, тому забере більше часу, повідомляють у компанії.

Насамперед компанія розглядає можливість відкриття ресторанів в Одесі — наприкінці березня, й у Дніпрі — наприкінці квітня.

Плани компанії можуть корегуватися відповідно до поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.


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