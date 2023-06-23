Китайського автовиробника Geely внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство із запобігання корупції внесло китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group, відому як Geely, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

«Geely продовжує платити податки в бюджет Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України в той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну», — зазначили в агентстві.

Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу. Компанії належать бренди Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце.

В Агентстві зазначили, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії.

«Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта», — заявляв Лі.

Також він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після початку великої війни.

За перший квартал цього року продажі автомобілів під маркою Geely в РФ зросли більш ніж удвічі: з 5543 одиниць до 12673 одиниць.

Виручка Geely Auto Group за 2022 рік склала понад $20 млрд. Виручка дистриб’ютора бренду Geely в РФ — ТОВ Джилі-Моторс — зросла на 82% (до $800 млн).

Чистий прибуток зріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету РФ сплачено на суму понад $51,4 млн.