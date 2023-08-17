Економіка

Кремль тисне на експортерів, щоб зупинити обвал рубля – Bloomberg

17 Серпня 2023 16:20
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росія

Адміністрація Кремля вживе заходів для підтримки стабільності російського рубля шляхом надання рекомендацій експортерам щодо їхньої зовнішньої діяльності, замість введення додаткових обмежень на рух капіталу.

Про це повідомляють анонімні джерела агентства Bloomberg.

За підсумками зустрічі президента Володимира Путіна в середу з вищими посадовими особами влада зараз розробляє неформальні заходи контролю за рухом капіталу. На зустрічі присутні були президент Путін, голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, міністр фінансів Антон Сілуанов.

Адміністрація Путіна активно готує керівні принципи для великих експортерів, які покладатимуться на окремі компанії. Ці принципи вийдуть за межі обов’язкового продажу іноземних прибутків і міститимуть такі аспекти, як збереження іноземної валюти, виплати дивідендів та користування кредитами.

За джерелами Bloomberg, рішення про введення формальних обмежень на рух капіталу буде ухвалено в залежності від ситуації з рублем.

Попри певне зміцнення рубля протягом цього тижня, він залишається однією з найгірших валют серед ринків, що розвиваються.

Попереднє стрімке падіння рубля навернуло увагу на необхідність впровадження додаткових заходів для контролю за рухом капіталу на рівні уряду. Торік Росія вже вживала подібних заходів, щоб запобігти спаду рубля, спричиненому санкціями від США та їх союзників.

Оскільки Росія отримала несподіваний прибуток від підвищення цін на сировинні товари, обмеження були певною мірою послаблені. Однак після зміцнення рубля настільки, що це стало проблемою для бюджету через зменшення прибутків від експорту нафти та газу, ці заходи можуть бути переглянуті.


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