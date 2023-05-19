Економіка

Країни Великої сімки не погодили заборону імпорту російських алмазів, але відстежуватимуть їх

19 Травня 2023 14:07
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G7

Країни Великої сімки погодилися співпрацювати, щоб відслідковувати російські діаманти, але не запровадили пряму забороною на імпорт російських дорогоцінних каменів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві G7, оприлюдненій на саміті в Хіросімі, лідери пообіцяли працювати разом, щоб “обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії”, а також координувати майбутні “обмежувальні заходи, у тому числі за допомогою технологій відстеження”.

На думку людей, знайомих з дискусіями на саміті, крок до відстеження та відстеження російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому.

Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце.


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