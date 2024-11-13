Економіка

Кабмін змінив порядок виплат одноразової допомоги сім’ям військових
13 Листопада 2024 15:06
читать на русском →
військові, виплати, кабмін
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України, за ініціативою Міністерства оборони, вніс зміни до порядку виплати одноразової допомоги сім’ям військових, зниклих безвісти, яких згодом оголосили померлими. 

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Відтепер родичі таких військовослужбовців можуть подавати документи на отримання одноразової допомоги протягом трьох років від дати набрання чинності судовим рішенням про смерть.

“Раніше цей трирічний строк рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, що нерідко позбавляло сім’ї права на виплату, оскільки рішення про смерть приймалося через значний час після зникнення”, – пояснили в Міноборони.

Тепер термін для подання заяви починає відраховуватися з моменту, коли рішення суду набуває законної сили. Це нововведення забезпечить соціальні гарантії для родичів загиблих військових.

Крім того, уряд запровадив позачергову виплату допомоги людям з інвалідністю І групи. Це рішення пов’язане з тим, що такі особи потребують дорогого та невідкладного лікування, а через загальну чергу часто не встигають отримати допомогу.

Ці зміни внесені до постанов Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року, що визначає порядок призначення виплат у разі загибелі чи втрати працездатності військовослужбовців, а також до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року щодо виплат під час воєнного стану.


ТОП-новини
13 Листопада 2024 17:34

Міністр енергетики назвав брехнею інформацію про повернення відключень світла 
13 Листопада 2024 17:10

З окупації повернулись ще 5 українців 
13 Листопада 2024 15:20

Сибіга та Блінкен зустрілись у Брюсселі
13 Листопада 2024 14:19

Кабмін змінив порядок виплат родичам загиблих військових
13 Листопада 2024 14:06

Журналісти показали, як виглядає майно ексглави Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки