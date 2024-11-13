Кабмін змінив порядок виплат одноразової допомоги сім’ям військових

Кабінет Міністрів України, за ініціативою Міністерства оборони, вніс зміни до порядку виплати одноразової допомоги сім’ям військових, зниклих безвісти, яких згодом оголосили померлими.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Відтепер родичі таких військовослужбовців можуть подавати документи на отримання одноразової допомоги протягом трьох років від дати набрання чинності судовим рішенням про смерть.

“Раніше цей трирічний строк рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, що нерідко позбавляло сім’ї права на виплату, оскільки рішення про смерть приймалося через значний час після зникнення”, – пояснили в Міноборони.

Тепер термін для подання заяви починає відраховуватися з моменту, коли рішення суду набуває законної сили. Це нововведення забезпечить соціальні гарантії для родичів загиблих військових.

Крім того, уряд запровадив позачергову виплату допомоги людям з інвалідністю І групи. Це рішення пов’язане з тим, що такі особи потребують дорогого та невідкладного лікування, а через загальну чергу часто не встигають отримати допомогу.

Ці зміни внесені до постанов Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року, що визначає порядок призначення виплат у разі загибелі чи втрати працездатності військовослужбовців, а також до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року щодо виплат під час воєнного стану.