Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023

Проєкт держбюджету України, країни, яка воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом Міністрів.

Про це повідомив у фейсбуці міністр фінансів Сергій Марченко.

“Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які цього потребують”, – написав він.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради до 15 вересня.