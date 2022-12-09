Кабмін рекомендує промисловому сектору перейти на роботу в нічну зміну

Уряд розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у п’ятницю.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.

“Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни”, – зазначив Прем’єр-міністр.