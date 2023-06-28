Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”

Кабмін призначив новим гендиректором “УкрОборонПрому” Германа Сметаніна.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
“Кабмін призначив новим гендиректором “Укроборонпрому” Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів”, – написав Камишін.
За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.
- Трансформувати “Укроборонпром”.
Герману Сметаніну 31 рік. З грудня минулого року він очолює харківський танковий завод імені Малишева. А свою кар’єру розпочав як інженер-конструктор у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Крім того, Сметанін працював на Львівському бронетанковому заводі.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Укроборонпрому.