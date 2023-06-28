Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”

Кабмін призначив новим гендиректором “УкрОборонПрому” Германа Сметаніна.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Кабмін призначив новим гендиректором “Укроборонпрому” Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів”, – написав Камишін.

За його словами, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.

Трансформувати “Укроборонпром”.

Герману Сметаніну 31 рік. З грудня минулого року він очолює харківський танковий завод імені Малишева. А свою кар’єру розпочав як інженер-конструктор у Харківському конструкторському бюро імені Морозова. Крім того, Сметанін працював на Львівському бронетанковому заводі.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Укроборонпрому.