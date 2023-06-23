Харківська міськрада уклала угоду на обстеження технічного стану майже сотні будинків

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав угоду майже на 3 млн гривень щодо обстеження технічного стану багатоквартирних житлових будинків.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro, повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Угоду уклали з ТОВ “Будівельний холдінг “Мегабуд” — її вартість складає 2,9 мільйона гривень.

Згідно з угодою, фахівці мають обстежити 97 будинків у місті. Зокрема, йдеться про обстеження будівлі на вулиці Жон Мироносиць, 5, де розташоване Головне управління Національної поліції України у Харківській області.

Із номерами будинків та вулицями можна ознайомитись на Prozorro у документі Договір № МОБ-1765-23.