G7 заявив про готовність виділити Україні 32 млрд доларів в 2023 році

Аби підкреслити непохитну підтримку Україні, G7 заявив про виділення 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7.

“Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України”, – зазначається в документі.

32 млрд доларів бюджетної та економічної підтримки включатимуть:

18 млрд євро від Європейського союзу, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття відсоткових витрат;

пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена й може бути схвалений Конгресом вже цього тижня;

500 млн доларів в рамках подальшого кредитування Світового банку від гарантії Британії;

115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі;

Зазначається, що Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні на наступний рік.

“Ці значні зобов’язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку. Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення”, – додається в спільній заяві.