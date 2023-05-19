До нового пакету санкцій США проти РФ увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків

До нового пакету санкцій США проти Росії увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків. США запровадять експортні обмеження щодо близько 70 компаній із Росії та третіх країн.

Про це повідомив представник Білого дому на брифінгу.

«Ми також поширимо наші санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, ключові для її військово-промислового комплексу, і запровадимо нові заборони, щоб Росія не могла скористатися нашими послугами», — розповів неназваний представник Білого дому.

Він сказав, що США продовжать розширювати експортний контроль, «щоб Росії було ще важче підтримувати свою військову машину». Зокрема, це включає обмеження постачання низки товарів, які «мають ключове значення на полі бою», уточнив чиновник

«Санкції… будуть спрямовані проти фінансових посередників (Росії), а також проти енергетичних і видобувних потужностей РФ та інших посередників, які допомагають підтримувати війну», — повідомив представник Білого дому, додавши, що до чорного списку занесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

В адміністрації США вважають, що запроваджена стеля цін на російську нафту «досягла мети» і призвела, зокрема, до обмеження доходів Росії, а також вона «сприяє стабільності на світових енергетичних ринках».

«Це також призвело до різких знижок, які приносять користь країнам із низьким і середнім рівнем доходу, які споживають нафту та енергоносії», — зазначив чиновник.

Він наголосив, що США «як і раніше прихильні збереженню цінової стелі».