Економіка

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство

29 Червня 2023 12:29
22
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Укроборонпром

Діяльність держконцерну “Укроборонпром” було припинено та замість нього утворено АТ “Українська оборонна промисловість”.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Важливий крок – трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну “Укроборонпром”. Натомість утворено акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”, – написав він.

Наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.

Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.


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