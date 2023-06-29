Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство

Діяльність держконцерну “Укроборонпром” було припинено та замість нього утворено АТ “Українська оборонна промисловість”.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
“Важливий крок – трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну “Укроборонпром”. Натомість утворено акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”, – написав він.
Наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.
Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.