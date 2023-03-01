Депутати Ради отримали подвійну зарплатню “за інтенсивність”

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 із 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за «інтенсивність праці», повідомляє УП з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит редакції.

«Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисячі гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження», – ідеться в повідомленні.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тисячі гривень та голова комітету в закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тисячі гривень.

З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 у принципі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів депутати від забороненої ОПЗЖ.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.

Водночас, з 1 лютого в Україні змінилися правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом Сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у сумі 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, «тилову» мінімальну зарплату для працівників ДСНС і поліції мають підняти до 17,1 тисячі гривень, для військовослужбовців НГУ та ЗСУ – до 20 тисяч гривень.