Депутати пропонують карати обмінники за відмову у готівкових валютних операціях

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову або обмеження в здійсненні валютних операцій.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Проєкт закону №9404 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій депутати зареєстрували у вівторок, 20 червня.

Наразі сам текст законопроєкту, пояснювальна записка та інші супровідні документи до нього відсутні.