Економіка

Дефіцит електроенергії залишається суттєвим, – Yasno

17 Січня 2023 21:33
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електроенергія

Дефіцит електроенергії в українській системі залишається суттєвим, на  середу прогнозовані обмеження такі ж, як і у вівторок.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він зауважив, що для столиці обмеження споживання становили 952 МВт. “Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють”, – пояснив гендиректор компанії.

За словами Коваленка, на середу прогнозовані обмеження залишаться такими ж, як були у вівторок, проте передбачити, чи вдасться розподілити їх за графіками, поки важко.

Хоча температура повітря у країні зросла протягом вихідних, що традиційно призводить до зменшення дефіциту, обсяги споживання поки не падають. Коваленко припускає, що причиною є відкладене споживання, коли після відновлення постачання споживачі починають “надолужувати” витрати електрики: заряджати пристрої та закінчувати справи, які не встигли до відключення.

“Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати”, – прогнозує він.


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