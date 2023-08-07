Ціни у найближчі місяці будуть зростати повільніше, – прогноз Мінекономіки

У червні 2023 року підвищення тарифів на електроенергію для населення стало домінуючим чинником зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Водночас ключовою противагою зростання стала сезонність. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки за червень 2023 року.

В умовах збереження під час війни стриманого попиту, достатнього забезпечення пропозиції за більшістю основних продуктів харчування та відносно стабільного рівня обмінного курсу гривні, динаміка цін за переважною кількістю позицій у структурі споживання зберігала тренд на уповільнення зростання, що й підтвердилося уповільненням річних показників – 12,8% у червні (15,3% місяцем раніше).

Як зазначили у Мінекономіки, оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою.

“Попри чергові воєнні шоки, що найбільше чинять тиск на пропозицію за відносно незмінного попиту, керованість

та передбачуваність процесів забезпечення споживчого ринку як з боку держави, так і з боку бізнесу, який швидко

підлаштовується під зміни в економіці, формує відносну стабільність, що мінімізує тиск на споживчий ринок і на ціни. Відтак варто очікувати збереження тренду на поступове зниження річного темпу інфляції, незважаючи на її певну волатильність щомісяця”, – йдеться в огляді.

Інфляційні чинники