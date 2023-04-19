Економіка

Болгарія приєдналась до ембарго на українську агропродукцію

19 Квітня 2023 12:10
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зерно, Болгарія

Болгарія вирішила тимчасово заборонити імпорт харчових продуктів з України, але збереже транзит. Про це на засіданні уряду сказав болгарський прем’єр Гилиб Донєв.

“Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після запровадження аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу”, – цитує Донєва Радіо Болгарія.

Він сказав, що уряд Болгарії не може цього допустити.

“Ми змушені вжити такий національний захід, поки відповідальні європейські органи розглядають адекватну відповідь на зміну обставин, до яких призвели коридори солідарності”, – сказав Донєв.

Як довго діятиме тимчасова заборона, прем’єр не уточнив. Він розраховує, що Брюссель “почує і зрозуміє” позицію Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Донєв додав, що Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство місцевих фермерів їй не допоможуть.


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