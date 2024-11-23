Bloomberg: Європа вже стикається з черговою енергетичною кризою

Швидке виснаження запасів газу та загроза скорочення поставок з Москви мають ознаки нової енергетичної кризи для Європи, яка все ще оговтується від екстремальних потрясінь дворічної давнини, пише Bloomberg.

Ескалація напруженості в Україні призвела до зростання цін на газ приблизно на 45% цього року. Хоча вони все ще значно нижчі за рекордні показники 2022 року, вони досить високі, щоб поглибити кризу вартості життя для домогосподарств і посилити конкурентний тиск на виробників, що перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Газові сховища є рятівним колом у найхолодніші періоди, але цього року їхні запаси стрімко скорочуються після того, як морозні температури збільшили попит на опалення, а вітрова посуха вимагала більшого використання газу для виробництва електроенергії.

Понад два роки після того, як президент Владімір Путін поставив енергетику на озброєння, Європа бореться за безпеку своєї енергетичної системи. Жорсткий ринок відображає виклик, який стоїть перед континентом, щоб повністю відвикнути від російського викопного палива. Ситуація може погіршитися, оскільки поставки газу, які допомогли заповнити запаси у 2024 році, ймовірно, будуть недоступні наступного року, що продовжить тиск на ціни.

«У нас все ще є проблеми з постачанням газу, – заявив Маркус Креббер, головний виконавчий директор RWE AG, на конференції в п’ятницю. «Якщо ми дійсно хочемо бути незалежними від російського газу, нам потрібно мати більше імпортних потужностей, і ми, ймовірно, побачимо це знову цієї зими, оскільки газові сховища спорожняються досить швидко, оскільки ми маємо холодний початок зими».

Війна Росії проти України набирає обертів: цього тижня обидві сторони здійснили ракетні обстріли, намагаючись отримати перевагу перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. В результаті зростання напруженості США наклали санкції на Газпромбанк, останню велику фінансову установу, звільнену від штрафних санкцій, яка здійснювала платежі за російський газ.

Санкції спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв, але вони також збільшують ризик припинення поставок природного газу, який все ще надходить до кількох центральноєвропейських країн.

Хоча Європа зменшила свою залежність від Росії, втрата одного з останніх маршрутів постачання газу трубопроводами спричинить більший тиск на газовий ринок і призведе до стрімкого зростання світових цін, вважають аналітики Energy Aspects.

Європа вже готується до можливого припинення потоків російського газу через Україну, коли наприкінці року закінчується термін дії транзитного контракту. Санкції означають, що газ може припинити надходити раніше, і Угорщина попереджає, що її енергетична безпека знаходиться під загрозою.

Ціни відображають можливу втрату частини дешевого російського газу, що залишився, затримки з додатковими поставками скрапленого природного газу зі США та холодну зиму.

Ще однією незвичною ознакою тиску на систему є те, що ціни на літній період, коли газ має бути достатньо дешевим для поповнення сховищ, є дорожчими, ніж на наступну зиму. Це свідчить про те, що ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, і чим нижчим буде рівень зберігання цієї зими, тим складнішим буде завдання поповнення запасів.

У розпал енергетичної кризи у 2022 році Німеччина замовила обов’язкову швидку закупівлю газу для зберігання на світовому ринку за рекордними цінами. Щоб компенсувати частину додаткових витрат, Берлін запровадив збір на зберігання газу, який сплачують трейдери або комунальні підприємства при поставках через Німеччину. Він зазнав гострої критики, оскільки підвищує вартість придбання ЗПГ для країн, що не мають виходу до моря, таких як Австрія, Словаччина і Чехія.

«Це починає нагадувати сценарій 2022 року, в якому ЄС купуватиме газ за будь-яку ціну, – сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management в Копенгагені. «Наступного року це потенційно може статися в рік високого попиту з боку Азії».

Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства, б’є на сполох. Він попереджає, що Європа потребує достатніх запасів на зиму, якщо транзит російського газу через Україну припиниться 1 січня після закінчення терміну дії угоди між Москвою і Києвом.

У Німеччині, де багато заводів були змушені зупинити або скоротити виробництво через високі ціни на енергоносії, більш швидке вилучення газу зі сховищ надсилає тривожні сигнали про те, що навантаження на найбільшу економіку Європи може тривати третій рік поспіль.

«Знову ж таки, енергоємні економіки на чолі з Німеччиною постраждають найбільше, що завдасть шкоди економіці, яка вже потерпає від проблем в автомобільній, хімічній та машинобудівній галузях», – сказав Оле Хансен, керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank AS.

Німеччина перебуває в стагнації з часів енергетичної кризи, а зростання інфляції може посилити розчарування виборців напередодні дострокових виборів у лютому.

Взимку 2022 року Європа уникнула дефіциту частково завдяки м’якій зимі. Цього року ризики нормування енергоресурсів низькі. Вищі ціни порівняно з Азією означають, що прибувають поставки ЗПГ. Але холодна зима в інших регіонах може створити більшу конкуренцію за поставки і призвести до подальшого зростання цін, що створить проблеми для регіону.

«Існує підвищений ризик того, що удача Європи щодо м’якої погоди може вичерпатися цієї зими», – сказав Хансен з Saxo Bank. «Іншими словами, ми змушені покладатися на імпорт ЗПГ, а разом з цим і на необхідність залишатися конкурентоспроможними з Азією».