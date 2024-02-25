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Bloomberg: Не ведіться на блеф Путіна

25 Лютого 2024 15:27
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війна
Путін виступає на Красній площі в Москві на мітингу, присвяченому анексії чотирьох областей України / Фото AFP

Володимир Путін хоче, щоб світ повірив, що з російською економікою все гаразд і що у нього є кошти для ведення війни в Україні протягом невизначеного часу.

Він блефує, стверджує Bloomberg. Його агресія дорого йому обходиться, і Захід повинен використовувати цю вразливість по максимуму.

Перш ніж вторгнутися в Україну – два роки тому, 24 лютого, – Путін ретельно вибудовував фінансову і бюджетну оборону Росії – найважливіший елемент його хватки за владу. Державний борг становив лише 16 % від валового внутрішнього продукту і був одним із найменших серед усіх країн. На другий рік пандемії уряд уже мав профіцит бюджету (на відміну від великих і постійних дефіцитів у США та Європі). Він накопичив 175 мільярдів доларів у фонді “національного добробуту” і понад 500 мільярдів доларів у міжнародних резервах центрального банку. Найбільші банки були добре капіталізовані порівняно зі світовими аналогами.

Тепер Путін радикально змінив курс – як для фінансування протистояння, так і для підтримки економіки в умовах західних санкцій. Військові витрати зросли з 3,6% ВВП 2021 року до приблизно 7,1%, збільшивши виробництво всього – від артилерійських снарядів до комп’ютерів. Солдатські зарплати та допомоги у зв’язку зі смертю збільшили статки найбідніших сімей. Понад 130 мільярдів доларів субсидованих кредитів дозволили росіянам розщедритися на нові квартири, що сприяло буму в будівництві. У результаті реальне зростання ВВП торік піднялося до 3,6%, спростувавши прогнози про затяжну рецесію.

Однак межі такого “військового кейнсіанства” вже очевидні. Споживання працездатного населення під час спецоперації довело рівень безробіття до екстремально низького рівня в 2,9%, змушуючи цивільні галузі платити більше за дефіцитну робочу силу. Щоб стримати інфляцію, центральному банку довелося підняти базову процентну ставку до 16%, що ще більше стискає приватний сектор.

Військові витрати не будуть продовжувати збільшувати зростання ВВП: Просте підтримання їх на нинішньому рівні потребуватиме більших жертв в інших важливих галузях, таких як соціальні витрати і підтримання такої необхідної інфраструктури. Без військового стимулювання економічні показники Росії виглядали б набагато менш вражаючими.

Ще гірше для Путіна те, що він стрімко руйнує захисні механізми, створені ним для захисту економіки і себе від несподіваних потрясінь. Велика частина резервів центрального банку заморожена на Заході. Ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися майже наполовину з початку протистояння, до 55 мільярдів доларів. Уряд має щорічний дефіцит бюджету в розмірі близько 17 мільярдів доларів, і його можливості запозичення обмежені, якщо єдиними доступними кредиторами є внутрішні банки. Ці банки дедалі більше наражаються на ризик збитків, оскільки захмарні процентні ставки тиснуть на корпоративних позичальників.

Зрозуміло, у Заходу є свої фінансові труднощі. І в США, і в Європі урядам необхідно взяти під контроль бюджетний дефіцит і зростаючі державні борги. Це вимагатиме жорсткого вибору, але тимчасові витрати, необхідні для підтримки України, далеко не вирішальний фактор. У сукупності бюджетні ресурси членів НАТО більш ніж у 20 разів перевищують російські. У середньому члени Європейського союзу витрачають на оборону близько 2% ВВП.

Цей конфлікт майже напевно закінчиться переговорами. Метою Заходу має бути забезпечення максимально безпечної та незалежної української держави – і стримування інших від спроб подібного захоплення земель. Для цього він повинен максимально використати економічну вразливість Путіна, зокрема шляхом посилення санкцій і озброєння України.

За наявності політичної волі західні країни мають у своєму розпорядженні достатні ресурси, щоб пережити Путіна, і цю перевагу вони повинні використати, щоб зупинити кровопролиття якомога швидше.


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