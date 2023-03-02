Блінкен закликав Росію продовжити “зернову угоду”

Термін дії “зернової угоди” закінчується в середині березня. Росія має погодитися на продовження договору.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

За його словами, “зернова угода” життєво важлива угода.

“Сьогодні Росія знову гальмує експорт продовольства з України, і оскільки термін дії Чорноморської ініціативи закінчується 18 березня, Росія відмовилася взяти на себе зобов’язання щодо її продовження”, – заявив Блінкен.

При цьому він подякував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і Туреччині за ініціативу.

“Багато в чому завдяки генеральному секретарю ООН і Туреччині ініціатива щодо “зернової угоди” в Чорному морі послабила задушливий контроль РФ над портами України, дозволивши більш ніж 22 млн тонн зерна та іншого продовольства – що еквівалентно 8 млрд буханкам хліба – покинути Україну і вийти на світові ринки, що призвело до зниження цін на продовольство для людей в усьому світі”, – заявив держсекретар США.

Водночас Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) оголосило про три нові партнерські угоди у спробі підняти сільськогосподарський сектор України та допомогти постачати зерно до країн світу.

За прогнозами USAID, нове партнерство з компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon збільшить можливості України з транспортування зерна більш ніж на 3 млн тонн на рік.

Спільними зусиллями USAID та ці організації планують інвестувати 44 млн доларів на підтримку розширення сховищ та інфраструктури в сільськогосподарському секторі України. Це сталося після того, як USAID оголосило про безліч різноманітних ініціатив з підтримки сільськогосподарського сектору України, включно з програмами, спрямованими конкретно на українських фермерів.