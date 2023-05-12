Економіка

Бельгія дає Україні допомогу на 92 млн євро, які отримані від заморожених активів Росії

12 Травня 2023 18:47
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допомога, бельгія

Уряд Бельгії підтримав новий пакет допомоги для України на загальну суму 92 млн євро, які отримані від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє сайт бельгійського уряду.

Як зазначається, ця допомога надається в умовах, коли Україна готує свій контрнаступ проти Росії та коли необхідно також підтримувати українське населення.

Загальна сума виділених нових фінансових ресурсів сягає 92 мільйонів євро. Ці кошти отримані з податкових надходжень, отриманих від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії.

Повідомляється, що половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги: бронетехніки, озброєння та боєприпасів.

Очікується, що перші постачання буде здійснено максимально швидко.

Ще 46 млн євро виділяються для підтримки населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності.

Більшість цієї суми (24 млн євро) відноситься до збільшення гуманітарної допомоги, яка за погодженням з ООН розподілятиметься по великих містах та в зонах бойових дій на освіту, охорону здоров’я та безпеку харчових продуктів.

На відновлення України виділено 8 млн євро через фонди, створені ЄІБ та Світовим банком.

Також заплановано інвестиції для модернізації та зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, забезпечення безпеки української стратегічної інфраструктури (включаючи її атомні електростанції) та підтримки фонду підтримки жертв війни Міжнародного кримінального суду.


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