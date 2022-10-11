Економіка

Банкноти 5, 10, 20 та 100 грн зразка 2003-2007 років із січня вилучатимуть з обігу

11 Жовтня 2022 20:13
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нбу

Нацбанк із січня вилучає з обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років

Про це інформує Національний банк України.

“З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки”, – йдеться в повідомленні.

На заміну в обіг надійдуть оновлені банкноти номіналами 20 і 100 гривень нового покоління та монети – 5 та 10 гривень зразка 2018 року.

Згідно з повідомленням, головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, через зношуваність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час обертаються, покращення готівкових розрахунків та їх зручності для населення. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини, зазначили в НБУ.

“Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні оборотні монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей і зробить розрахунок зручнішим для громадян. Це не створить незручностей, але принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам”, – додють у НБУ.

Від початку 2023 року розпочнеться поступове вилучення з готівкового обігу банкнот – 5, 10, 20 та 100 грн, зокрема банки України не видаватимуть з кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а НБУ перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Такі банкноти залишаються дійсними, тому українці зможуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень.


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