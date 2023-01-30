Арештовано майно підсанкційного російського олігарха Дерипаски

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний російський олігарх.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

В Офісі генпрокурора не зазначають, про яке підприємство йдеться, але з відкритих джерел відомо, що таким виробником є Миколаївський глиноземний завод.

У 2022 році повідомлялось, що це підприємство із власності російського олігарха Олега Дерипаски суд передав в управління АРМА.

“Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2000 році це підприємство було приватизовано холдингом, який належить Дерипасці. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС.

“Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї”, – додають в ОГП.