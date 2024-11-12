€64 мільйони отримає від ЄС Україна на реформу шкільного харчування 

Україна отримає від ЄС 64 мільйони євро у вигляді бюджетної підтримки для впровадження реформи шкільного харчування в Україні наступного року.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час виступу на Європейському регіональному саміті шкільного харчування.

“Європейський Союз прийняв рішення підтримати програму шкільного харчування бюджетною допомогою в розмірі 64 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на впровадження програми та забезпечення обідами дітей, які наразі їх не отримують,” – зазначила вона.

Посол підкреслила, що Україна проводить реформу шкільного харчування навіть в умовах повномасштабної війни, і назвала її важливим кроком у розвитку людського капіталу.