Суспільство

Джорджа Мелоні вручила нагороду гурту “Антитіла”

26 Лютого 2024 13:30
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Джорджа Мелоні і Тарас Тополя / Instagram/antytila_official

Прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту в Україну зустрілася з лідером попрок-гурту Тарасом Тополею та обмінялась із ним подарунками.

Про це повідомили “Антитіла” в Instagram, передає Суспільне.

“Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні «Фортеця Бахмут», яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирою прихильницею музики гурту «Антитіла»”, — зазначили у гурті.

Мелоні подарувала почесну нагороду лідеру гурту Тарасу Тополі з написом DUE ANNI DI RESISTENZA UKRINA (“Два роки спротиву України”) та DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ (“Душу й тіло віддаємо за свою свободу”). Також на медалі зображений тризуб.

Натомість “Антитіла” вручили подарунки Мелоні: вініловий програвач із платівкою альбому MLNL, на якому є пісня “Фортеця Бахмут”. “Італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання”, — підсумували “Антитіла” у пості.

“Антитіла” — це український попрок-гурт, що існує з 2007 року. Його учасники: Тарас Тополя, Сергій Вусик, Михайло Чирко, Дмитро Жолудь та Дмитро Водовозов.

Фронтмен Тарас Тополя у 2019 році отримав від президента орден “За заслуги” III ступеня за волонтерську діяльність.

З початку повномасштабної війни учасники гурту долучилися до Тероборони. Вони також продовжили займатися творчістю. У травні 2022-го “Антитіла” випустили спільний трек з Едом Шираном 2step (це римейк сольної пісні Ширана).


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