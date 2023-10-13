Політика

Джонсон зізнався, що захоплюється російською мовою, культурою, та цивілізацією: “Я досі русофіл”

13 Жовтня 2023 11:12
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Джонсон, рф

Експрем’єр Британії Борис Джонсон визнав, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну досі захоплюється російською культурою. 

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє “Європейська правда

“Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися”.

У той самий час він сказав, що йому “дуже сумно щодо того, що відбувається зараз”, “Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія”, – зауважив політик.

Відповідаючи, яким буде майбутнє Росії, Джонсон сказав, що “має значення, яким буде майбутнє України”. 

“Це країна, на яку напали. І це українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю”, – зазначив експрем’єр Британії.


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