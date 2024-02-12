Координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі підвищать до радника з питань національної безпеки. Також він стане помічником президента США Джо Байдена

Про це пише Reuters із посиланням на неназваного американського політика, передає Еспресо.

Зазначається, що Кірбі відповідатиме за координацію комунікацій із питань національної безпеки у різних відомствах.

Посадовець очолить окрему групу пресслужби Ради національної безпеки, яка продовжить свою щоденну пресоперацію, як зазвичай.

Старша радниця президента США Джо Байдена Аніта Данн зазначила, що “десятиліття досвіду Кірбі у сфері національної безпеки на високому рівні і його чітке стратегічне бачення роблять його дуже цінним комунікатором і радником у цій команді”.