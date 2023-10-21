Джоан Роулінг звинуватили у трансфобії

Джоан Роулінг знову звинуватили у трансфобії через відмову назвати транс-жінок жінками. Приводом для критики письменниці та автора книг про Гаррі Поттера став її пост у соцмережі Х (раніше Twitter). Коментуючи фотографію проекції на стіні офісу британської Королівської прокурорської служби – «Повторюй за нами: транс-жінки – це жінки», – Роулінг відповіла «Ні», а потім додала, що краще сяде у в’язницю.

«Я з радістю відсиджу два роки, якщо альтернатива — цензура та примус заперечувати реальність та важливість статі. Серйозно, хай буде суд. Це буде веселіше, ніж будь-яка червона доріжка»

Деякі користувачі звинуватили письменницю в тому, що вона спрощує предмет дискусії. Вони стверджують, що транс-активісти сперечаються про соціальні конструкти, а не про закони природи та встановлені біологами норми.

Інші припустили, що Роулінг ймовірно заслуговує на тюремний термін за її ставлення до транс-персон.

I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet. — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 17, 2023

Джоан Роулінг активно критикують за її ставлення до транс-персон вже не перший рік. Один із перших таких скандалів спалахнув через реакцію письменниці на статтю порталу Devex «Створення рівноправного світу після коронавірусу для тих, хто має менструації». Роулінг саркастично зауважила, що для позначення таких людей є відповідне слово і додала кілька спотворених варіацій слова «жінка».