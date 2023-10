Джоан Роулінг звинуватили у трансфобії

Джоан Роулінг знову звинуватили у трансфобії через відмову назвати транс-жінок жінками. Приводом для критики письменниці та автора книг про Гаррі Поттера став її пост у соцмережі Х (раніше Twitter). Коментуючи фотографію проекції на стіні офісу британської Королівської прокурорської служби – «Повторюй за нами: транс-жінки – це жінки», – Роулінг відповіла «Ні», а потім додала, що краще сяде у в’язницю.

Деякі користувачі звинуватили письменницю в тому, що вона спрощує предмет дискусії. Вони стверджують, що транс-активісти сперечаються про соціальні конструкти, а не про закони природи та встановлені біологами норми.

Інші припустили, що Роулінг ймовірно заслуговує на тюремний термін за її ставлення до транс-персон.

I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet.