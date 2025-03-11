Джей Ді Венс відповів на критику свого кузена, який воював у ЗСУ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який воював у складі батальйону “Вовки Да Вінчі” на боці України.

В інтерв’ю Fox News політик заявив, що ніколи публічно не говорив про службу кузена в ЗСУ, щоб не наражати його на ще більшу небезпеку.

Водночас на безпосередню критику Нейта він не став відповідати, а лише назвав Нейта “найміцнішою людиною”, і що “завжди радий спілкуватися з ним”.

Нагадаємо, що Нейт Венс, 47-річний уродженець Техасу, після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році добровільно приєднався до ЗСУ. Він воював у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ і залишався на фронті два з половиною роки. У січні 2025 року, незадовго до інавгурації Дональда Трампа, він покинув українську армію.

В інтерв’ю Le Figaro Нейт розповів, що 28 лютого почув, як Джей Ді Венс сперечався із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому, і це його розлютило. Він заявив, що розчарований позицією брата щодо України.

“Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими “звітами”, які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше”, — сказав чоловік.