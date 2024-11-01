Кримінал

Директора Рівненського зоопарку оштрафували за приховування смерті лева, тіло якого виявили на смітнику
1 Листопада 2024 10:14
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тварини
Мертвого лева знайшли на сміттєзвалищі / Фото: Instagram/panda_pavlik

Директора Рівненського зоопарку притягнули до адмінвідповідальності за те, що він не повідомив про смерть левиці. Попередньо, тварину виявили на території Костопільського ветсанзаводу.

Про це повідомили в Держекоінспекції Поліського округу.

Сума штрафу, яку заплатив чоловік — 765 гривень.

Екоінспекція готує матеріали, щоб отримати від Міністерства захисту довкілля дозвіл на повну перевірку Рівненського зоопарку та Костопільської філії державного підприємства “Укрветсанзавод”.

26 жовтня в спільноті “ПВК Костопіль” в Instagram опублікували допис, на якому зображено фото мертвого лева на території ветсанзаводу в Лісополі.

Ці кадри викликали хвилю обурення. Тоді поліція зареєструвала справу та розпочала розслідування. Попередньо правоохоронці встановили, що лев помер через онкологічне захворювання.


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