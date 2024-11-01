Директора Рівненського зоопарку оштрафували за приховування смерті лева, тіло якого виявили на смітнику

Директора Рівненського зоопарку притягнули до адмінвідповідальності за те, що він не повідомив про смерть левиці. Попередньо, тварину виявили на території Костопільського ветсанзаводу.

Про це повідомили в Держекоінспекції Поліського округу.

Сума штрафу, яку заплатив чоловік — 765 гривень.

Екоінспекція готує матеріали, щоб отримати від Міністерства захисту довкілля дозвіл на повну перевірку Рівненського зоопарку та Костопільської філії державного підприємства “Укрветсанзавод”.

26 жовтня в спільноті “ПВК Костопіль” в Instagram опублікували допис, на якому зображено фото мертвого лева на території ветсанзаводу в Лісополі.

Ці кадри викликали хвилю обурення. Тоді поліція зареєструвала справу та розпочала розслідування. Попередньо правоохоронці встановили, що лев помер через онкологічне захворювання.