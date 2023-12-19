Кримінал

Директора лікарні у Харкові підозрюють у заволодінні майже 2 млн грн

19 Грудня 2023 16:06
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кримінал

Колишнього директора медзакладу у Харкові підозрюють у незаконному присвоєнні грошей під час пандемії коронавірусу, пише Суспільне.

За даними поліції Харківщини, 75-річний підозрюваний нарахував та виплатив собі щомісячних премій у розмірі 300% на загальну суму близько 1,9 мільйона гривень. За інформацією прокуратури, на понад 1,5 млн гривень.

“Чоловік не був віднесений до списку співробітників підприємства, що залучені до надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та не брав участь у наданні меддопомоги. Підставою виплати коштів були накази з формулюванням “доплата працівникам підприємства, які надавали медичну допомогу пацієнтам з хворобою COVID-19”, — сказано у повідомленні поліції.

Справу розслідують за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Медику загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


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