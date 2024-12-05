Директор музею історії України поїхав у закордонне відрядження і не повернувся, – нардеп

Народна депутатка Соломія Бобровська звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з проханням розібратися у ситуації з директором Національного музею історії України Федором Андрощуком, який, за її словами, не повернувся з відрядження.

Бобровська повідомила, що термін відрядження Андрощука завершився ще 20 вересня, проте він досі не повернувся в Україну. За її словами, директор музею “загубився” під час відкриття виставки у Литві.

Депутатка також зазначила, що Андрощук може мати громадянства інших країн і скористався ними для подорожей до Італії та Швеції.

“Сподіваюсь, що відповідні управлінські рішення щодо чинного директора будуть прийняті негайно”, — заявила Бобровська у своєму зверненні до міністра культури Миколи Точицького.