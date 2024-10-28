Суспільство

Дипломатам російського консульства рф у Познані наказали покинути Польщу
28 Жовтня 2024 16:21
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польща, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Дипломати генерального консульства РФ у Познані отримали наказ покинути державу до 30 листопада.

Про це повідомляє PAP.

За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, відбулися “технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані”.

“Консульству дали термін до 30 листопада залишити цю будівлю (в Познані – ред.)”, – повідомив він.

Речник польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що припинення роботи російського генконсульства є “досить складною операцією”, адже “треба вивезти різні речі і різне обладнання”.

“Російські дипломати отримали наказ покинути країну, вони визнані небажаними особами на території Республіки Польща. Ми намагаємося вести цю справу цивілізовано, одночасно даючи чіткий сигнал російській стороні, що деякі дії на території Польщі нетерпимі”, – підкреслив Вронський.

Також речник запевнив, що до 30 листопада дипломатів генконсульства РФ у Познані “більше не буде в Польщі”, водночас додавши, що його країна не вказуватиме точну дату, коли вони виїжджатимуть.


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