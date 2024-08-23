Двоє мирних жителів Сумщини загинули через обстріли окупантів

На Сумщині через російські обстріли загинули двоє цивільних, ще четверо поранено.

Про це повідомили в Телеграмі поліції Сумської області.

«Минулої доби ворог завдав 252 удари по території Сумської області. Загалом 42 населених пункти піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Внаслідок ударів загинуло дві цивільні особи, поранення отримали четверо цивільних осіб» – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через обстріли пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, 2 багатоквартирних будинки, 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, 14 транспортних засобів, АЗС.

Крім того, зруйноване обладнання та приміщення підприємства, знищене зерно.

За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.