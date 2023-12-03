Кримінал

Двоє харків’ян постраждали, намагаючись врятувати Mitsubishi Outlander

3 Грудня 2023 08:57
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дснс

Учора вдень до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Алуштінській міста Харкова.

На момент прибуття пожежних горіли речі в гаражі площі 10 кв.м. та автомобіль Mitsubishi Outlander.

За інформацією ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок пожежі постраждали двоє 48-річних чоловіків, які намагались виштовхати палаюче авто з гаражного боксу. Вони отримали незначні опіки і від госпіталізації відмовились.

“О 13:00 пожежу локалізували, о 13:15 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються”, – йдеться в повідомленні.


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