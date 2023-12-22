Двосторонні відносини повинні отримати новий імпульс: Зеленський зустрівся з головою МЗС Польщі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Під час зустрічі президент відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до України. Зокрема подякував Варшаві за підтримку нашої країни у протидії повномасштабному російському вторгненню, а також надання прихистку біженцям.

Сторони погодились, що двосторонні відносини повинні отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі довіри й поваги.

“Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди”, – заявив президент.

Президент України та глава МЗС Польщі предметно обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України.

Володимир Зеленський та Радослав Сікорський окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Були також обговорені питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та проведення Глобального саміту миру.