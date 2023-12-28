Двох військових РФ ліквідовано внаслідок атаки БПЛА у Бєлгородській області, – росЗМІ

У Бєлгородській області РФ ліквідовано двох російських військових.
Про це повідомляє ASTRA.
Так, безпілотник вибухнув у селі Терезівка Шебекинського міського округу 27 грудня. Було ліквідовано двох військовослужбовців МО РФ.
У Бєлгородській області РФ ліквідовано двох російських військових.
Про це повідомляє ASTRA.
Так, безпілотник вибухнув у селі Терезівка Шебекинського міського округу 27 грудня. Було ліквідовано двох військовослужбовців МО РФ.
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