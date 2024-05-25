Двох колоритних “ждунів” спіймали десантники 95-ї бригади

На одному з напрямків десантники 95 бригади ДШВ разом з військовою контррозвідкою СБУ виявили двох осіб, яки чекали приходу “руського миру”.

На освобожденных территориях военнослужащими 95 бригады ДШВ вместе с военной контрразведкой СБУ во время осуществления фильтрационных мероприятий часто встречаются «лица, ожидающие русский мер». pic.twitter.com/eVg36kKTtx — AB (@ABnewsReal) May 24, 2024

“Зачистка таких «ждунів» – це питання безпеки тилу. Росіяни намагаються працювати тут із залишками проросійських громадян, які навіть за роки повномасштабної війни не змінили свої погляди. І саме на таких «любителів руського міру» досі робить ставку рф.

З них формують сітки інформаторів, навідників, корегувальників, агітаторів. Тому ефективна робота військової контррозвідки СБУ із затримання симпатиків окупантів не дає рф формувати свою агентурну мережу”, – йдеться у коментарі до відео.