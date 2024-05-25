Суспільство

Двох колоритних “ждунів” спіймали десантники 95-ї бригади

25 Травня 2024 19:02
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В гостях у “ждунів” / Скріншот з відео 95-ї бригади ДШВ

На одному з напрямків десантники 95 бригади ДШВ разом з військовою контррозвідкою СБУ виявили двох осіб, яки чекали приходу “руського миру”.

“Зачистка таких «ждунів» – це питання безпеки тилу. Росіяни намагаються працювати тут із залишками проросійських громадян, які навіть за роки повномасштабної війни не змінили свої погляди. І саме на таких «любителів руського міру» досі робить ставку рф.

З них формують сітки інформаторів, навідників, корегувальників, агітаторів. Тому ефективна робота військової контррозвідки СБУ із затримання симпатиків окупантів не дає рф формувати свою агентурну мережу”, – йдеться у коментарі до відео.


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