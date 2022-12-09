Економіка

Двадцять танкерів чекають, щоб перетнути Босфор

9 Грудня 2022 12:49
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санкції, нафта

У п’ятницю ще на один танкер збільшилася кількість суден, які чекають у Чорному морі, щоб пройти через протоку Босфор у Стамбулі на шляху до Середземного моря, повідомила судноплавна агенція Tribeca. Зараз їх 20, повідомляє Reuters.

Учора морська влада Туреччини заявила, що й надалі не допускатиме до своїх вод нафтові танкери, які не мають відповідних страхових листів, і їм потрібен час для перевірок.

Країни G7, Європейський Союз і Австралія домовилися заборонити постачальникам транспортних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не продається за вимушено низькою ціною або обмеженням, спрямованим на те, щоб позбавити Москву доходів у воєнний час.


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