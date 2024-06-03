Двадцять людей постраждали від влучання блискавки на заході до Дня захисту дітей у Чехії 

Близько 20 людей постраждали від влучання блискавки під час грози у чеському місті Ліберец під час програми заходів до Дня захисту дітей.

Про це повідомляє Novinky.

Святкова програма проводилася у парку біля місцевого замку, заходи розпочалися у другій половині дня. На подію прийшло кілька сотень людей.

Близько 16 години почалася гроза зі зливою, частина відвідувачів перед тим залишили місце, а частина – заховались під великими деревами.

Один із розрядів блискавки влучив у 20-метровий дуб, під яким ховались люди. За словами свідків, це був оглушливий удар, люди попадали на землю. Саме дерево залишилось неушкодженим.

Рятувальники у підсумку нарахували близько 20 постраждалих, серед яких половина – діти. Кількох людей довелось реанімувати на місці. 17 осіб, з яких 10 – діти віком від 2 до 16 років, госпіталізували.