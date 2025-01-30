Суспільство

Два подружжя загинули внаслідок удару Росії по будинку в Сумах (фото, відео)
30 Січня 2025 14:18
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Рятувальники розбирають завали у пошкодженому дроном будинку в Сумах / Фото: ДСНС
Рятувальники розбирають завали у пошкодженому дроном будинку в Сумах / Фото: ДСНС

Унаслідок атаки росіян на багатоповерхівку в Сумах 30 січня загинули четверо людей, а саме два подружжя – 74-річний  чоловік і його 69-річна дружина, а також 65-річний чоловік і його 64-річна дружина. Постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Серед дев’ятьох поранених – восьмирічна дівчина. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, 23 транспортні засоби.

“Триває розбір пошкоджених елементів будинку та демонтаж великогабаритних бетонних плит. Працює техніка для проведення висотних робіт”, – розповіли в ДСНС.

На п’ятому поверсі пошкодженого будинку за допомогою спецобладнання доводиться розрізати важкодоступні металеві елементи.

На місці влучання дрона в багатоповерхівку в Сумах працюють рятувальники / Фото: ДСНС

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