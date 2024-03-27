Суспільство

“Дуже складна ціль”, – Плетенчук про знищення “Цирконів”

27 Березня 2024 09:36
читать на русском →
ВМС, ракети
Ілюстративне фото / Getty Images

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук  розповів про можливості України уражати пускові установки “Циркон”.

Про це він сказав у етері телеканалу “Еспресо”.

“Насправді це складна ціль. Пускові є мобільними, і зловити їх під час пусків досить складно. Адже вони розгортаються, запускаються і відразу покидають позиції. Звісно, ця робота триває і триватиме надалі. В якийсь момент вони будуть знищені”, – повідомив Плетенчук.

За його словами, по Військово-морських силах таких пусків не було.

“По нашій кафедрі пусків не було. Ці пускові шахти уніфіковані. Теоретично росіяни можуть запускати з кораблів не тільки ракети “Калібр”. Але тим не менш, пусків не відбувалось”, – додав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Березня 2024 12:40

У дворі багатоповерхівки у Житомирі сталася стрілянина

27 Березня 2024 11:12

Готували удари по підрозділах Генштабу: СБУ затримала агентів ФСБ
27 Березня 2024 08:51

Окупанти вночі атакували Ізюм: є влучання
27 Березня 2024 08:44

Вночі окупанти запустили по Україні 13 Шахедів
27 Березня 2024 07:29

ISW зробили аналіз заяв Путіна і Лукашенка про теракт у “Крокусі” 

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки