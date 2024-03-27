“Дуже складна ціль”, – Плетенчук про знищення “Цирконів”

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів про можливості України уражати пускові установки “Циркон”.

Про це він сказав у етері телеканалу “Еспресо”.

“Насправді це складна ціль. Пускові є мобільними, і зловити їх під час пусків досить складно. Адже вони розгортаються, запускаються і відразу покидають позиції. Звісно, ця робота триває і триватиме надалі. В якийсь момент вони будуть знищені”, – повідомив Плетенчук.

За його словами, по Військово-морських силах таких пусків не було.

“По нашій кафедрі пусків не було. Ці пускові шахти уніфіковані. Теоретично росіяни можуть запускати з кораблів не тільки ракети “Калібр”. Але тим не менш, пусків не відбувалось”, – додав він.