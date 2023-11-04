Дурість офіцера позбавила життя багатьох воїнів у прифронтовому селі на Запоріжжі

Українські військові у соцмережах розповідають про приліт під час шикування бійців в одному з прифронтових районів Запорізької області, який призвів до загибелі багатьох із них, а також мирних жителів.

У тому, що трапилося, звинувачують офіцера, який навіщось зібрав в прифронтовому селі багато солдатів в одному місці на шикування для «урочистого нагородження особового складу». При тому, що противник «відстежує будь-яке скупчення більше двох людей».

Офіційно про приліт по військовим не повідомлялося.