Кримінал

Дурість офіцера позбавила життя багатьох воїнів у прифронтовому селі на Запоріжжі

4 Листопада 2023 14:55
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війна

Українські військові у соцмережах розповідають про приліт під час шикування бійців в одному з прифронтових районів Запорізької області, який призвів до загибелі багатьох із них, а також мирних жителів.

У тому, що трапилося, звинувачують офіцера, який навіщось зібрав в прифронтовому селі багато солдатів в одному місці на шикування для «урочистого нагородження особового складу». При тому, що противник «відстежує будь-яке скупчення більше двох людей».

Офіційно про приліт по військовим не повідомлялося.


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