Політика

Думки поляків про постачання зброї Україні розділилися

27 Вересня 2023 15:08
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зброя, польща

Жителів Польщі запитали, чи вони підтримують заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не передає Україні зброю.

Про це свідчать дані опитування центру IBRiS для газети Rzeczpospolita.

За даними опитування, близько 47,2% позитивно оцінили висловлювання Моравецького.

Водночас, майже стільки ж респондентів негативно сприйняли заяву глави уряду Польщі — 44,5%.

Ще 8,3% поляків не сформували думку з цього приводу.

Найбільше прихильників цієї тези Моравецького серед виборців правлячої партії Право та справедливість (ПіС) — 71%, мешканців сільської місцевості та людей похилого віку — 60%, людей з невисоким рівнем освіти — 71%, а також тих, хто черпає інформацію з державних телеканалів TVP I TVP Info — понад 70%.

Опитування було проведено 22 та 23 вересня серед групи респондентів у 1000 осіб.


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