Кримінал

Дудіну продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці

15 Вересня 2023 15:34
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сбу, суд

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід колишньому керівнику СБУ в Харківській області Роману Дудіну, якого підозрюють в держзраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Він перебуватиме під вартою до 13 листопада.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Роман Дудін подав клопотання про відвід секретарю судді. Клопотання не задовольнили. Його адвокати подали клопотання про перебування Дудіна поряд з захисниками, це клопотання задовольнили.

Окрім того, Роман Дудін подав клопотання про виклик колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова на допит як свідка, щоб запитати про наказ приїхати Дудіна в Київ. Захисник Дудіна Андрій Доманський додав, що Іван Баканов не є свідком у цьому кримінальному провадженні. Суд відмовив в задоволенні клопотання.

Андрій Доманський в коментарі Суспільному повідомив, що захист оскаржуватиме в Апеляційному суді продовження запобіжного заходу.

“Відмова нам у допиті свідка під час розгляду клопотання про запобіжний захід — є порушенням і на це ми теж будемо звертати увагу під час апеляційного оскарження. І будемо боротися надалі для зміни запобіжного заходу на інший, зокрема, щодо звільнення мого підзахисного Дудіна Романа Володимировича з-під варти”, — сказав Доманський.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.


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