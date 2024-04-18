Дуда зустрівся з Трампом у Нью-Йорку 

Президент Польщі Анджей Дуда 17 квітня зустрівся в Нью-Йорку з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє RMF24.

Зустріч політиків проходила ввечері 17 квітня як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені і тривала понад дві години.

Трамп перед зустріччю сказав, що “має особисті відносини” з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що “поляки дуже люблять його”.

“Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу”, – запевнив він.

Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була “дружня зустріч у дуже гарній атмосфері”.