Політика

Дуда зустрівся з Трампом у Нью-Йорку 

18 Квітня 2024 09:51
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дуда, трамп
Анджей Дуда / Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда 17 квітня зустрівся в Нью-Йорку з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє RMF24.

Зустріч політиків проходила ввечері 17 квітня як приватне спілкування у Trump Tower у Манхеттені і тривала понад дві години.

Трамп перед зустріччю сказав, що “має особисті відносини” з Дудою та пам’ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади, додавши, що “поляки дуже люблять його”. 

“Це мій друг, у нас були чудові чотири роки разом… Ми все ще підтримуємо Польщу”, – запевнив він.

Анджей Дуда після спілкування сказав, що це була “дружня зустріч у дуже гарній атмосфері”. 


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