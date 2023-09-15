Політика

Дуда зустрінеться з Зеленським

15 Вересня 2023 10:31
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дуда, зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Нью-Йорку, де наступного тижня відбудеться Генасамблея ООН.

Про це повідомила у Twitter канцелярія польського лідера. 


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