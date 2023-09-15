Дуда зустрінеться з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Нью-Йорку, де наступного тижня відбудеться Генасамблея ООН.
Про це повідомила у Twitter канцелярія польського лідера.
Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Нью-Йорку, де наступного тижня відбудеться Генасамблея ООН.
Про це повідомила у Twitter канцелярія польського лідера.
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