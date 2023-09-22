Дуда заявив, що зернова суперечка не встане між Україною та Польщею

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що співпраця і підтримка України є історичним виміром, і суперечку щодо українського зерна Варшава і Київ мають вирішити між собою.

Про це він сказав під час виступу у Познані на конгресі з відбудови України Common Future (“Спільне майбутнє”).

За словами Дуди, Польща від початку війни підтримує Україну, докладає всіх зусиль, аби допомогти їй не лише втримати незалежність, але й підтримати українську економіку.

“Це дуже важлива справа в контексті прагненні України до членства в ЄС і яку Україна мала виконати аби досягти цієї цілі.

Цілі нелегкі. Власними силами Україна має впоратися з пострадянським спадщиною — має побороти корупцію, запровадити прозорі механізми в економіці, забезпечити дотримання законів, впровадити кліматичне регулювання. Це великий шанс для країни, яка перебуває у стані війни, але це також і величезний шанс здійснити прорив”, — сказав він.

Польський президент Наголосив, що для нього співпраця з Україною і підтримка її має історичне значення для обох народів і країн.

“Я кажу це з повною серйозністю, це історичний вимір між нашими народами, між нашими країнами. Я не вірю, що одна політична чи юридична суперечка може знищити такий капітал і доробок, який ми створили. Я не маю жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно фрагментарним моментом усіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин він може на них суттєво вплинути”, — сказав Дуда.

За його словами, Україна і Польща мають між собою розв’язати питання ввезення зерна, попри час великих емоцій.

“Говорять різні слова, іноді гіркі, іноді навіть, можливо, болючі. Я хотів би, щоб ви подивилися на це також з людського боку. Це час великих емоцій для всіх, особливо для тих, хто сьогодні несе відповідальність”, — звернувся президент до підприємців.

Дуда закликав польський бізнес допомагати Україні та інвестувати у її реконструкцію.

“Її необхідно відбудувати так, щоб вона була привабливою для жителів. Я обіцяв це багато разів за останні півтора року. Україна буде відбудована та інтегрована в Європу, вона, безумовно, займає важливе місце сьогодні, але стане ще важливішою у майбутньому на європейському ринку і в європейському майбутньому, в тому числі нашому майбутньому”, — сказав Дуда.