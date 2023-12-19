Політика

Дуда скликає Радбез Польщі для обговорення ситуації на фронті в Україні

19 Грудня 2023 17:13
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війна, польща

Президент Польщі Анджей Дуда 20 грудня скликає засідання Радбезу країни. На зустрічі, зокрема, буде присутній новопризначений прем’єр Дональд Туск. Про це повідомив в ефірі радіо ZET голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра.

“Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи обороноздатності”, – зазначив очільник Бюро Нацбезпеки.

За його словами, Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

Він також додав, що ще на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.


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